Quelques jours après le duel tendu entre Alexander Bublik et Corentin Moutet en quarts de finale du Challenger de Phoenix (victoire du Kazakh en trois sets), une vidéo est venue dévoiler le contenu de leur discus­sion assez houleuse au bord du court.

Et visi­ble­ment, Bublik était plus que partant pour régler son diffé­rend avec le Français avec une bonne petite bagarre : « Tu veux te battre ? On se retrouve à dehors dans 10 minutes. »

Bublik and Corentin Moutet’s argu­ment after their match at the Phoenix Challenger last week :



“You want to fight ? The French kid is spea­king & he doesn’t want to fight. Let’s go. We meet in 10 minutes outside.”



