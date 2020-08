Dans une interview accordée au site web de l’ATP, Alexander Bublik s’est confié sur l’avenir proche du tennis : « Nous aurons un nouveau champion du Grand Chelem, à 100 %. Il est plus probable que cela se produise à l’US Open, puisque Nadal est à Roland Garros. Je ne vais pas être nerveux, mais je sais que beaucoup d’autres reviendront très tendus. Le plus important, pour l’instant, est de trouver un équilibre idéal entre être très détendu et être très tendu. »

Alors, qui sera le prochain nouveau vainqueur de Grand Chelem ? Tsitsipas, Zverev, Medvedev, Thiem… ? Réponse dans quelques semaines, à moins que Djokovic ne fasse sa loi.