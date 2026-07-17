Fidèle à sa répu­ta­tion de « grande gueule » du circuit, Alexander Bublik n’a pas trahi sa répu­ta­tion lors d’une récente inter­view accordée au Tennis Magazine alle­mand.

Après avoir décidé d’ab­di­quer face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et évoqué la diffé­rence de niveau sur le circuit entre ses débuts et aujourd’hui, l’ac­tuel 11e joueur mondial a raconté une anec­dote à propos de certaines propo­si­tions reçues alors qu’il n’était encore qu’un junior prometteur.

« Après mes premiers succès à l’ado­les­cence, les meilleurs entraî­neurs m’ont fait des propo­si­tions : « 15 000 euros par semaine. » Quinze mille euros ! Par semaine ! Tu te fous de moi ? Mais c’est comme ça dans le tennis aujourd’hui : tout le monde a un entraî­neur, un kiné, un coach mental… Mais nous gagnons beau­coup d’argent – encore une grande diffé­rence par rapport à avant, et la raison pour laquelle tout se déroule de manière plus profes­sion­nelle et plus sérieuse. »