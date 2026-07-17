Fidèle à sa réputation de « grande gueule » du circuit, Alexander Bublik n’a pas trahi sa réputation lors d’une récente interview accordée au Tennis Magazine allemand.
Après avoir décidé d’abdiquer face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et évoqué la différence de niveau sur le circuit entre ses débuts et aujourd’hui, l’actuel 11e joueur mondial a raconté une anecdote à propos de certaines propositions reçues alors qu’il n’était encore qu’un junior prometteur.
« Après mes premiers succès à l’adolescence, les meilleurs entraîneurs m’ont fait des propositions : « 15 000 euros par semaine. » Quinze mille euros ! Par semaine ! Tu te fous de moi ? Mais c’est comme ça dans le tennis aujourd’hui : tout le monde a un entraîneur, un kiné, un coach mental… Mais nous gagnons beaucoup d’argent – encore une grande différence par rapport à avant, et la raison pour laquelle tout se déroule de manière plus professionnelle et plus sérieuse. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 19:07