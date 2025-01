Lors d’une inter­view accordée à Match TV, Alexander a fait du Bublik.

Interrogé sur la fin de carrière d’Andy Murray mais aussi celle de Rafael Nadal, le Kazakh a dépassé certaines limites. On peut parler d’un vrai manque de respect.

« Je veux repartir en beauté. Il est clair que je ne suis pas Rafa (Nadal), mon héri­tage sera bien moindre, si on peut l’ap­peler ainsi. Ce qui s’est passé avec Andy Murray et Rafa était un cirque. Je ne peux pas l’appeler autre­ment. Nous les joueurs les regar­dions d’ha­bi­tude la bouche ouverte dans les vestiaires, et puis là on voyait un chauve et un vieux. »