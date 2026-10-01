a livré une analyse inté­res­sante de l’évo­lu­tion du tennis, en établis­sant notam­ment un paral­lèle entre l’époque du Big 3 et le circuit actuel.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, le 20e joueur mondial a dressé un constat sans détour : si le niveau du top 10 lui semble infé­rieur à celui de l’an­cienne géné­ra­tion, le niveau moyen du circuit a, selon lui, consi­dé­ra­ble­ment progressé.

« Le tennis d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui d’avant, à commencer par les joueurs qui font partie du top 10. À l’époque, le top 10 était bien plus relevé, avec des joueurs comme Roger, Andy, Novak, Rafa, Stan, Berdych, Cilic… Ils étaient tous plus forts que ceux qui composent le top 10 actuel, à l’exception bien sûr de Sinner et d’Alcaraz. En revanche, le niveau en dehors du top 10 est nette­ment plus élevé. Quand je suis arrivé sur le circuit en 2019 et que j’ai disputé ma première finale, on voyait rare­ment des joueurs en dehors de l’élite qui avaient un kiné­si­thé­ra­peute ou des entraî­neurs ; tous voya­geaient seuls et n’avaient prati­que­ment aucune condi­tion physique, leurs points faibles étaient clai­re­ment visibles, c’est pour­quoi il était très facile de jouer contre eux. Aujourd’hui, n’importe quel joueur du top 200 a pris une autre dimen­sion ; il est vrai­ment diffi­cile de jouer au tennis car tout le monde frappe très bien la balle, tout le monde soigne son condi­tion­ne­ment physique, tout le monde a d’excellents entraî­neurs. Ce profes­sion­na­lisme qui s’est mis en place ces dernières années a fait que le niveau moyen est désor­mais bien plus élevé ; la moyenne a beau­coup augmenté, même sur le circuit Challenger, on trouve des adver­saires redou­tables. C’est un sport tota­le­ment diffé­rent aujourd’hui ; il est vrai­ment beau­coup plus diffi­cile aujourd’hui d’atteindre le top 100, c’est un exploit bien plus grand que lorsque j’y suis parvenu à 19 ans. Aujourd’hui, si tu entres dans le top 100 à 19 ans, c’est comme si tu étais une superstar. »