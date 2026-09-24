Pour la première fois de sa carrière, Alexander Bublik va donc parti­ciper à la Laver Cup au sein de la team World.

Présent en confé­rence de presse ce jeudi aux côtés de ses coéqui­piers et de ses deux capi­taines, Andre Agassi et Patrick Rafter, le Kazakhstanais a expliqué avec beau­coup d’hu­mour qu’il avait reçu certaines instruc­tions concer­nant ses facé­ties sur les court.

« Pour ce qui est de faire le spec­tacle… J’ai signé des docu­ments avec Pat et André dans lesquels je m’engage à ne jamais faire de service à la cuillère ici et à ne pas sourire après les points ; les règles sont donc très strictes pour moi à cet égard, mais je suis simple­ment venu pour offrir du beau tennis et apporter un peu d’humour. Comme l’a dit Taylor dans notre groupe de discus­sion, c’est moi qui m’occupe des provo­ca­tions verbales, donc je reste en contact avec l’équipe Europe au cas où quelque chose ne tour­ne­rait pas rond. Malheureusement, je ne peux pas faire d’exhibitions ni de spec­tacles, car cela m’est interdit à la suite de quelques conver­sa­tions que j’ai eues avec les capi­taines des équipes. »