Pour la première fois de sa carrière, Alexander Bublik va donc participer à la Laver Cup au sein de la team World.
Présent en conférence de presse ce jeudi aux côtés de ses coéquipiers et de ses deux capitaines, Andre Agassi et Patrick Rafter, le Kazakhstanais a expliqué avec beaucoup d’humour qu’il avait reçu certaines instructions concernant ses facéties sur les court.
« Pour ce qui est de faire le spectacle… J’ai signé des documents avec Pat et André dans lesquels je m’engage à ne jamais faire de service à la cuillère ici et à ne pas sourire après les points ; les règles sont donc très strictes pour moi à cet égard, mais je suis simplement venu pour offrir du beau tennis et apporter un peu d’humour. Comme l’a dit Taylor dans notre groupe de discussion, c’est moi qui m’occupe des provocations verbales, donc je reste en contact avec l’équipe Europe au cas où quelque chose ne tournerait pas rond. Malheureusement, je ne peux pas faire d’exhibitions ni de spectacles, car cela m’est interdit à la suite de quelques conversations que j’ai eues avec les capitaines des équipes. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 18:18