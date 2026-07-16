Personnage haut en couleur du circuit ATP, Alexander Bublik a souvent des avis tranchés. Il n’a d’ailleurs pas trahi sa réputation lors d’une récente interview accordée à Tennis Magazine en Allemagne.
Notamment interrogé sur la domination presque sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Kazakhstanais a fait part d’une certaine résignation.
« J’ai battu Sinner (à Halle en 2025) avec beaucoup de chance – et je le pense très sérieusement. Sur les tournois du Grand Chelem, où Sinner et Alcaraz sont dans leur élément et parfaitement préparés, tu n’as pas vraiment la moindre chance. J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras – moi aussi, d’ailleurs. Du coup, tes objectifs changent. J’en ai récemment parlé avec mon entraîneur : une victoire en Grand Chelem est presque hors de portée quand ils sont tous les deux en forme. Mon objectif est donc d’atteindre les quarts de finale, voire les demi‐finales – et je rentrerai chez moi heureux. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 14:24