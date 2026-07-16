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Bublik : « J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras face à Alcaraz et Sinner. Moi aussi, d’ailleurs »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Personnage haut en couleur du circuit ATP, Alexander Bublik a souvent des avis tran­chés. Il n’a d’ailleurs pas trahi sa répu­ta­tion lors d’une récente inter­view accordée à Tennis Magazine en Allemagne.

Notamment inter­rogé sur la domi­na­tion presque sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Kazakhstanais a fait part d’une certaine résignation. 

« J’ai battu Sinner (à Halle en 2025) avec beau­coup de chance – et je le pense très sérieu­se­ment. Sur les tour­nois du Grand Chelem, où Sinner et Alcaraz sont dans leur élément et parfai­te­ment préparés, tu n’as pas vrai­ment la moindre chance. J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras – moi aussi, d’ailleurs. Du coup, tes objec­tifs changent. J’en ai récem­ment parlé avec mon entraî­neur : une victoire en Grand Chelem est presque hors de portée quand ils sont tous les deux en forme. Mon objectif est donc d’atteindre les quarts de finale, voire les demi‐finales – et je rentrerai chez moi heureux. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 14:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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