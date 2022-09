Au cours de l’en­tre­tien assez lunaire réalisé par Clay Tenis avec le fantasque Alexander Bublik, il a été demandé au Kazakh d’ori­gine russe s’il avait eu le temps d’ap­prendre à connaître chaque membre du Big 3, à savoir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et s’il recon­naît une rela­tion amicale avec le Serbe, il ne le consi­dère en revanche pas comme quel­qu’un de « cool », le tout avec des argu­ments bizar­roïdes. Du Bublik dans le texte en somme.

« Je n’ai pas pu passer beau­coup de temps avec Roger. Quand je suis arrivé sur le circuit, il ne jouait déjà plus beau­coup. Avec Novak, nous parlons beau­coup depuis le début du Covid. Je ne dirais pas qu’il est cool, il a 35 ans, il ne peut pas être cool à 35 ans et père de deux enfants. C’est un bon gent­leman, un joueur de tennis fier, un père fier, et il est excellent pour le sport. Gaël Monfils est cool. Grigor Dimitrov est cool. Avec ces deux gars, je m’en­tends très bien. Gaël, Gaël. Il est la défi­ni­tion. Il est cool, il aime la foule. Je définis « cool » comme Gael Monfils. »