Devenu papa en août 2022, le 32e mondial Alexander Bublik a expliqué lors de son inter­view au site russe Championat les raisons pour lesquelles il restait discret sur vie privée.

« Je ne voudrais pas que mon enfant soit une tête d’af­fiche, comme vous le dites. Je ne voudrais pas non plus que mon enfant soit photo­gra­phié par tous les éditeurs du monde. Je pense que la vie privée doit rester privée. Je voulais publier quelque chose de mes vacances – il y avait beau­coup de belles photos – et ma femme m’a demandé : ‘Veux‐tu que les photos de ton bébé soient publiées dans tous les jour­naux ?’ Voudrais‐tu que les photos de toi bébé soient visibles par le monde entier’ J’ai pensé que non. J’aimerais donc qu’il décide lui‐même, lors­qu’il sera grand, d’af­fi­cher ou non ses photos de lui bébé. Je partage en tant que personne publique, et j’y suis même obligé dans une certaine mesure – une partie de moi me demande de le faire, les spon­sors, les fans. J’essaie de partager des bribes de ma vie person­nelle, mais je le fais de manière extrê­me­ment précise et avec beau­coup de soin », a déclaré le joueur de 26 ans qui a égale­ment évoqué avec fran­chise l’am­biance au sein du vestiaire.