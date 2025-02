Connu pour son franc‐parler, Alexander Bublik n’a pas trahi sa répu­ta­tion dans une récente inter­view accordée à une chaîne YouTube.

Interrogé sur sa rela­tion avec ses collègues du circuit et notam­ment les meilleurs joueurs, le Kazakh a expliqué à quel point ils étaient différents.

« Ce sont même des robots dans une certaine mesure. Dans ma concep­tion des humains, je ne peux pas les appeler humains. C’est‐à‐dire que ce sont des robots, concen­trés sur la victoire, concen­trés sur l’ac­com­plis­se­ment par tous les moyens néces­saires. Des robots qui utilisent leur propre orga­nisme et leur propre corps comme moyen d’atteindre cet objectif – quelles que soient les consé­quences. Et je suis obligé d’en­trer en contact avec eux, de riva­liser, et même d’es­sayer de les battre de temps en temps. Bien sûr, pour moi, ce ne sont pas des gens. C’est juste diffi­cile pour moi avec eux, je n’ai rien à leur dire – en fait, pas de sujets humains ordi­naires. Parce qu’ils n’ont tout simple­ment pas le temps pour cela. Je comprends que lorsque votre objectif est de gagner un Grand Chelem, vous n’avez pas le temps de socialiser. »