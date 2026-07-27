Alexander Bublik n’est pas un joueur comme les autres.
Doté d’un jeu atypique et d’une mentalité différente, le Kazakhstanais a récemment accordé une interview à nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne dans laquelle il estime que la soif de succès n’est pas en adéquation avec ses valeurs.
Selon lui, la recherche perpétuelle de victoire serait aurait même des côtés pervers.
« Bien sûr, je suis conscient que cela fait partie du métier. En tant que sportif, j’aime beaucoup me mesurer aux autres. Mais voilà : pour moi, le succès n’est pas une source de bonheur, car même après une victoire en tournoi, dix minutes après la cérémonie de remise des prix, on claque des doigts : il faut faire ses valises, et c’est reparti. Ce n’est pas une plainte, mais c’est comme ça. Il y a d’autres aspects que le simple temps passé sur le terrain. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 13:17