Alexander Bublik n’est pas un joueur comme les autres.

Doté d’un jeu atypique et d’une menta­lité diffé­rente, le Kazakhstanais a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne dans laquelle il estime que la soif de succès n’est pas en adéqua­tion avec ses valeurs.

Selon lui, la recherche perpé­tuelle de victoire serait aurait même des côtés pervers.

« Bien sûr, je suis conscient que cela fait partie du métier. En tant que sportif, j’aime beau­coup me mesurer aux autres. Mais voilà : pour moi, le succès n’est pas une source de bonheur, car même après une victoire en tournoi, dix minutes après la céré­monie de remise des prix, on claque des doigts : il faut faire ses valises, et c’est reparti. Ce n’est pas une plainte, mais c’est comme ça. Il y a d’autres aspects que le simple temps passé sur le terrain. »