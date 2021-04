Number of Aces per Match ATP Leaderboard for 2021.



1. Opelka : 19.6

2. Raonic : 15

3. Isner : 15.7

4. Djokovic👑: 12.7

5. Bublik : 12.6

7. Zverev : 11.4

12. Medvedev : 9.0

15*. Rafa : 8.0

18*. Rublev : 7.0

22*. Tstsipas : 5.8

24*. Sinner : 5.1

27*. Korda : 4.2

30. Agut : 3.5