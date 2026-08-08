Présent à Saint‐Pétersbourg pour inaugurer un court de tennis à son nom, Alexander Bublik a répondu aux questions des fans présents sur place. Invité à nommer le joueur qu’il aimerait affronter en cas de qualification en finale de l’US Open, le onzième joueur mondial a bien voulu se prêter au jeu.
Pour lui, l’adversaire idéal ne serait autre qu’Alexander Zverev. Un choix sûrement dicté par un historique des confrontation favorable contre le numéro trois mondial (3−1). Seulement, le numéro trois mondial n’est plus tout à fait le même joueur, après avoir enfin remporté son premier Grand Chelem en carrière à Roland‐Garros. Nul doute que l’Allemand aura à cœur d’apporter une belle réponse sur le court lors de leur prochaine rencontre.
« En gros, vous m’avez donc qualifié pour la finale d’un tournoi du Grand Chelem. Pas mal. Si j’atteins la finale de l’US Open, peu m’importe qui sera mon adversaire. Mais si j’ai le choix, je préfère affronter Sasha Zverev, car j’aurai alors plus de chances », estime le Kazakh, dont les propos sont rapportés par Championat.
Publié le samedi 8 août 2026 à 14:52