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Bublik se paye un joueur du top 5 : « Si j’at­teins la finale de l’US Open, je préfère affronter ce joueur, car j’aurai plus de chances de gagner »

Par
Jean Muller
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Présent à Saint‐Pétersbourg pour inau­gurer un court de tennis à son nom, Alexander Bublik a répondu aux ques­tions des fans présents sur place. Invité à nommer le joueur qu’il aime­rait affronter en cas de quali­fi­ca­tion en finale de l’US Open, le onzième joueur mondial a bien voulu se prêter au jeu.

Pour lui, l’ad­ver­saire idéal ne serait autre qu’Alexander Zverev. Un choix sûre­ment dicté par un histo­rique des confron­ta­tion favo­rable contre le numéro trois mondial (3−1). Seulement, le numéro trois mondial n’est plus tout à fait le même joueur, après avoir enfin remporté son premier Grand Chelem en carrière à Roland‐Garros. Nul doute que l’Allemand aura à cœur d’ap­porter une belle réponse sur le court lors de leur prochaine rencontre.

« En gros, vous m’avez donc qualifié pour la finale d’un tournoi du Grand Chelem. Pas mal. Si j’atteins la finale de l’US Open, peu m’importe qui sera mon adver­saire. Mais si j’ai le choix, je préfère affronter Sasha Zverev, car j’aurai alors plus de chances », estime le Kazakh, dont les propos sont rapportés par Championat.

Publié le samedi 8 août 2026 à 14:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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