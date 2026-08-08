Présent à Saint‐Pétersbourg pour inau­gurer un court de tennis à son nom, Alexander Bublik a répondu aux ques­tions des fans présents sur place. Invité à nommer le joueur qu’il aime­rait affronter en cas de quali­fi­ca­tion en finale de l’US Open, le onzième joueur mondial a bien voulu se prêter au jeu.

Pour lui, l’ad­ver­saire idéal ne serait autre qu’Alexander Zverev. Un choix sûre­ment dicté par un histo­rique des confron­ta­tion favo­rable contre le numéro trois mondial (3−1). Seulement, le numéro trois mondial n’est plus tout à fait le même joueur, après avoir enfin remporté son premier Grand Chelem en carrière à Roland‐Garros. Nul doute que l’Allemand aura à cœur d’ap­porter une belle réponse sur le court lors de leur prochaine rencontre.

« En gros, vous m’avez donc qualifié pour la finale d’un tournoi du Grand Chelem. Pas mal. Si j’atteins la finale de l’US Open, peu m’importe qui sera mon adver­saire. Mais si j’ai le choix, je préfère affronter Sasha Zverev, car j’aurai alors plus de chances », estime le Kazakh, dont les propos sont rapportés par Championat.