Bublik, seul avec Djokovic et Alcaraz : « Je ne le savais pas. Mais j’ai main­te­nant un autre objectif »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à Tennis Magazin, le 11e joueur mondial Alexander Bublik a dévoilé son prochain grand objectif. 

« Saviez‐vous qu’avec Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, vous êtes le seul joueur en acti­vité à avoir remporté des tour­nois sur terre battue, sur gazon et sur dur au cours d’une même saison cette décennie ? »

Bublik : « Non, je ne le savais pas. Mais cela me confirme que je suis sur la bonne voie. Mon objectif est désor­mais d’in­té­grer le top 10. Ce serait un rêve d’y parvenir un jour. Et je sens main­te­nant que si j’ex­ploite mon poten­tiel et que je continue à travailler avec concen­tra­tion, je peux y arriver. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 11:16

