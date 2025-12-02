Lors d’une interview accordée à Tennis Magazin, le 11e joueur mondial Alexander Bublik a dévoilé son prochain grand objectif.
« Saviez‐vous qu’avec Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, vous êtes le seul joueur en activité à avoir remporté des tournois sur terre battue, sur gazon et sur dur au cours d’une même saison cette décennie ? »
Bublik : « Non, je ne le savais pas. Mais cela me confirme que je suis sur la bonne voie. Mon objectif est désormais d’intégrer le top 10. Ce serait un rêve d’y parvenir un jour. Et je sens maintenant que si j’exploite mon potentiel et que je continue à travailler avec concentration, je peux y arriver. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 11:16