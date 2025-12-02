Lors d’une inter­view accordée à Tennis Magazin, le 11e joueur mondial Alexander Bublik a dévoilé son prochain grand objectif.

« Saviez‐vous qu’avec Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, vous êtes le seul joueur en acti­vité à avoir remporté des tour­nois sur terre battue, sur gazon et sur dur au cours d’une même saison cette décennie ? »

Bublik : « Non, je ne le savais pas. Mais cela me confirme que je suis sur la bonne voie. Mon objectif est désor­mais d’in­té­grer le top 10. Ce serait un rêve d’y parvenir un jour. Et je sens main­te­nant que si j’ex­ploite mon poten­tiel et que je continue à travailler avec concen­tra­tion, je peux y arriver. »