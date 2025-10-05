AccueilATPBublik sur Kyrgios : "Pendant une période de sa carrière, il a...
ATP

Bublik sur Kyrgios : « Pendant une période de sa carrière, il a bien joué. Puis il a commencé à se disputer avec les arbitres, à montrer son cul à tout le monde. ll est devenu célèbre, mais a cessé d’être un joueur de tennis »

Jean Muller
Par Jean Muller

Récemment, Bublik a accepté de donner un long entre­tien à un média russe où il s’ex­prime assez libre­ment sur sa vie de joueur de tennis. 

Sur certaines réponses, il se permet même d’al­lumer certains comportements. 

Quand on lui demande pour­quoi comme d’autres cham­pions il ne se met pas en scène de façon régu­lière en dehors du tennis, il insiste sur le fait que cette évolu­tion ne lui semble pas toujours béné­fique pour le tennis.

« Prenons l’exemple de Nick Kyrgios. Pendant une période de sa carrière, il a bien joué. Puis il a commencé à se disputer avec les arbitres, à montrer son cul à tout le monde. Il a commencé à promou­voir toutes sortes de plate­formes douteuses. Et voilà. Il est devenu célèbre, mais a cessé d’être un joueur. Du coup, dans les vestiaires, on les traite comme des person­nages, pas comme des athlètes »

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 08:45

