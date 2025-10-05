Récemment, Bublik a accepté de donner un long entretien à un média russe où il s’exprime assez librement sur sa vie de joueur de tennis.
Sur certaines réponses, il se permet même d’allumer certains comportements.
Quand on lui demande pourquoi comme d’autres champions il ne se met pas en scène de façon régulière en dehors du tennis, il insiste sur le fait que cette évolution ne lui semble pas toujours bénéfique pour le tennis.
« Prenons l’exemple de Nick Kyrgios. Pendant une période de sa carrière, il a bien joué. Puis il a commencé à se disputer avec les arbitres, à montrer son cul à tout le monde. Il a commencé à promouvoir toutes sortes de plateformes douteuses. Et voilà. Il est devenu célèbre, mais a cessé d’être un joueur. Du coup, dans les vestiaires, on les traite comme des personnages, pas comme des athlètes »
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 08:45