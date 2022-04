Dans une inter­view accordée à Eurosport Allemagne, Alexander Bublik a réagi à la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes de son édition 2022. S’il respecte le choix du Grand Chelem londo­nien, il a fini par donner son avis, en imageant comme d’habitude.

« Je ne veux pas juger si c’est bien ou mal. C’est une déci­sion du gouver­ne­ment et des orga­ni­sa­teurs. Ils ont le droit de le faire. Mais pour moi, le sport est aussi une distrac­tion de la vie normale et aucun sport ne devrait être trop mêlé à la poli­tique. Le sport, c’est être à l’aise avec une bière devant la télé­vi­sion et de suivre son joueur ou son équipe préférés. C’est dommage pour les fans que cela ne soit possible que de manière limitée », a déclaré le fantasque Kazakh.