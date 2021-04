On aurait pu penser que le joueur kazakh Alexander Bublik fasse partie des fron­deurs, d’au­tant qu’il était parmi les premiers joueurs à avoir adhéré à la PTPA.

Mais visi­ble­ment, Alexander a changé d’avis, faisant preuve d’un certain prag­ma­tisme sur le rôle poten­tiel que peut jouer l’as­so­cia­tion de Novak Djokovic : « Je ne suis pas avec le PTPA, ou peu importe comment cela s’ap­pelle. Évidemment, pour moi, nous pour­rions faire mieux car il n’y a pas une orga­ni­sa­tion parfaite. J’étais avec la PTPA quand cela a commencé. Il y a eu beau­coup de discus­sions et ils ont essayé de faire telle­ment de choses … mais ils ne fini­ront pas par faire quoi que ce soit. Au fond, pour le moment, tout le monde parle, c’est tout. Je suis main­te­nant plus du côté de l’ATP, car au moins nous jouons en ce moment. Évidemment, nous ne sommes pas des sports comme le hockey, le foot­ball, mais en fin de compte, l’ATP nous nourrit et je ne veux pas me posi­tionner contre. Je ne vois pas ce que Novak et Vasek pour­rait changer de façon concrète. »