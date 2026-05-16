Actuel 11e joueur mondial et connu pour son franc‐parler, Alexander Bublik n’a pas trahir sa réputation lors d’une interview accordée au Guardian en marge du Masters 1000 de Rome (défaite contre Tien au troisième tour).
Alors qu’il n’a jamais caché que l’argent était une grande motivation au début de sa carrière, le Kazakhstanais est encore allé plus en plus en expliquant même que c’était sa première finalité au début de sa carrière, devant la passion pour le jeu. Une déclaration qui a le mérite d’être honnête.
« Je crois qu’on se rend vite compte, une fois qu’on commence à gagner sa vie en jouant au tennis, que c’est un vrai business. C’est agréable de gagner des trophées, c’est agréable de jouer dans un magnifique stade, tout ça c’est bien, mais au final, il faut bien se payer, et je crois que c’était ma toute première motivation quand je suis devenu professionnel. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 10:20