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Bublik, toujours aussi cash : « Le tennis est un vrai busi­ness. L’argent était ma toute première moti­va­tion quand je suis devenu professionnel »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Actuel 11e joueur mondial et connu pour son franc‐parler, Alexander Bublik n’a pas trahir sa répu­ta­tion lors d’une inter­view accordée au Guardian en marge du Masters 1000 de Rome (défaite contre Tien au troi­sième tour).

Alors qu’il n’a jamais caché que l’argent était une grande moti­va­tion au début de sa carrière, le Kazakhstanais est encore allé plus en plus en expli­quant même que c’était sa première fina­lité au début de sa carrière, devant la passion pour le jeu. Une décla­ra­tion qui a le mérite d’être honnête. 

« Je crois qu’on se rend vite compte, une fois qu’on commence à gagner sa vie en jouant au tennis, que c’est un vrai busi­ness. C’est agréable de gagner des trophées, c’est agréable de jouer dans un magni­fique stade, tout ça c’est bien, mais au final, il faut bien se payer, et je crois que c’était ma toute première moti­va­tion quand je suis devenu professionnel. »

Publié le samedi 16 mai 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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