Actuel 11e joueur mondial et connu pour son franc‐parler, Alexander Bublik n’a pas trahir sa répu­ta­tion lors d’une inter­view accordée au Guardian en marge du Masters 1000 de Rome (défaite contre Tien au troi­sième tour).

Alors qu’il n’a jamais caché que l’argent était une grande moti­va­tion au début de sa carrière, le Kazakhstanais est encore allé plus en plus en expli­quant même que c’était sa première fina­lité au début de sa carrière, devant la passion pour le jeu. Une décla­ra­tion qui a le mérite d’être honnête.

« Je crois qu’on se rend vite compte, une fois qu’on commence à gagner sa vie en jouant au tennis, que c’est un vrai busi­ness. C’est agréable de gagner des trophées, c’est agréable de jouer dans un magni­fique stade, tout ça c’est bien, mais au final, il faut bien se payer, et je crois que c’était ma toute première moti­va­tion quand je suis devenu professionnel. »