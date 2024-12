Alors que certains joueurs se sont plaints ces derniers mois d’un calen­drier jugé « surchargé », Alexander Bublik a partagé un avis lors d’une inter­view accordée à Express qui risque de faire grincer des dents dans le monde du tennis.

« Je pense que nous ne devrions pas jouer des ATP 250 quand ils donnent 50 000 dollars au vain­queur. Payer nos équipes et le voyage coûte plus cher. Je ne pense pas que nous ayons besoin de jouer des tour­nois 250 et des Challengers. C’est le message que je veux faire passer aux gars. Cela n’a pas de sens pour nous, après cinq ou sept ans sur le circuit. À moins que vous ne vouliez gagner des points supplé­men­taires, et c’est ce que j’ai fait. Je pense que je n’ai pas joué beau­coup d’ATP 250 l’année dernière parce que j’avais besoin de points. »