« J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras face à Alcaraz et Sinner. Moi aussi, d’ailleurs », a déclaré Alexander Bublik dans une récente interview accordée à Tennis Magazine en Allemagne.
Une prise de position qui a le mérite d’être franche même si certains l’accuseront de ne pas assez croire en ses chances et son talent.
Relancé à ce sujet, le joueur Kazakhstanais en a remis une couche, expliquant qu’il ne faisait tout simplement pas partie de ces joueurs capables de viser et remporter plusieurs titres du Grand Chelem. Extrait.
Mais on se dit alors : « Malgré son talent, il ne croit pas en lui‐même ni en ses chances de remporter un grand titre. »
Tu dois te rendre à l’évidence : tu n’es pas Novak Djokovic. Tu ne remporteras pas de tournois du Grand Chelem comme Rafael Nadal ou Roger Federer. Tu dois apprendre à accepter les défaites et à les gérer sans qu’elles n’affectent tes performances.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 15:21