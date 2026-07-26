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Bublik : « Tu dois te rendre à l’évi­dence : tu n’es pas Novak Djokovic. Tu ne rempor­teras pas de tour­nois du Grand Chelem comme Rafael Nadal ou Roger Federer »

Par
Thomas S
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« J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras face à Alcaraz et Sinner. Moi aussi, d’ailleurs », a déclaré Alexander Bublik dans une récente inter­view accordée à Tennis Magazine en Allemagne. 

Une prise de posi­tion qui a le mérite d’être franche même si certains l’ac­cu­se­ront de ne pas assez croire en ses chances et son talent. 

Relancé à ce sujet, le joueur Kazakhstanais en a remis une couche, expli­quant qu’il ne faisait tout simple­ment pas partie de ces joueurs capables de viser et remporter plusieurs titres du Grand Chelem. Extrait. 

Mais on se dit alors : « Malgré son talent, il ne croit pas en lui‐même ni en ses chances de remporter un grand titre. »
Tu dois te rendre à l’évi­dence : tu n’es pas Novak Djokovic. Tu ne rempor­teras pas de tour­nois du Grand Chelem comme Rafael Nadal ou Roger Federer. Tu dois apprendre à accepter les défaites et à les gérer sans qu’elles n’af­fectent tes performances.

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 15:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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