« J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras face à Alcaraz et Sinner. Moi aussi, d’ailleurs », a déclaré Alexander Bublik dans une récente inter­view accordée à Tennis Magazine en Allemagne.

Une prise de posi­tion qui a le mérite d’être franche même si certains l’ac­cu­se­ront de ne pas assez croire en ses chances et son talent.

Relancé à ce sujet, le joueur Kazakhstanais en a remis une couche, expli­quant qu’il ne faisait tout simple­ment pas partie de ces joueurs capables de viser et remporter plusieurs titres du Grand Chelem. Extrait.

Mais on se dit alors : « Malgré son talent, il ne croit pas en lui‐même ni en ses chances de remporter un grand titre. »

Tu dois te rendre à l’évi­dence : tu n’es pas Novak Djokovic. Tu ne rempor­teras pas de tour­nois du Grand Chelem comme Rafael Nadal ou Roger Federer. Tu dois apprendre à accepter les défaites et à les gérer sans qu’elles n’af­fectent tes performances.