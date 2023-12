Lors de son inter­view accordée au site russe Championat, Alexander Bublik a exprimé son désir de parti­ciper un jour à la Laver Cup en inter­pel­lant indi­rec­te­ment le capi­taine de la Team World, John McEnroe.

« C’est une histoire assez compli­quée. Mais John McEnroe semble penser que la Team World se compose unique­ment des Etats‐Unis, du Canada, de l’Australie et de l’Amérique du Sud. Ce qui pour­rait bien être le cas. Diego Schwartzman était en quelque sorte le numéro 10 mondial à l’époque – on ne pouvait pas ne pas le prendre. J’ai exprimé mon désir, j’ai­me­rais jouer et j’aime les événe­ments en équipe. Mais pour une raison que j’ignore, je suis convaincu que la Team World est consti­tuée de tous ceux qui parlent anglais. Je serais heureux qu’il lise ceci (sourires). »

Reste à savoir si le message du Kazakh sera entendu par les orga­ni­sa­teurs, parmi lesquels le « boss » : Roger Federer.