Après son retour à la compé­ti­tion plutôt encou­ra­geant à Toronto, Arthur Fils plaçait de bons espoirs en lui pour la fin de saison, lui qui n’avait pas joué depuis Roland‐Garros, victime d’une frac­ture de fatigue au dos.

Mais le Français a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, ce qui n’an­non­çait rien de bon. Et malheu­reu­se­ment, il s’est égale­ment retiré de l’ATP 250 de Winston‐Salem, où il était inscrit. La raison de ce forfait est bien une bles­sure au dos, dont il n’est certai­ne­ment toujours pas tota­le­ment remis. Sa parti­ci­pa­tion à l’US Open semble elle aussi compromise.

On espère évidem­ment qu’Arthur sera en forme à temps pour fouler les courts de Flushing Meadows.