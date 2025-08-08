Après son retour à la compétition plutôt encourageant à Toronto, Arthur Fils plaçait de bons espoirs en lui pour la fin de saison, lui qui n’avait pas joué depuis Roland‐Garros, victime d’une fracture de fatigue au dos.
Mais le Français a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, ce qui n’annonçait rien de bon. Et malheureusement, il s’est également retiré de l’ATP 250 de Winston‐Salem, où il était inscrit. La raison de ce forfait est bien une blessure au dos, dont il n’est certainement toujours pas totalement remis. Sa participation à l’US Open semble elle aussi compromise.
On espère évidemment qu’Arthur sera en forme à temps pour fouler les courts de Flushing Meadows.
