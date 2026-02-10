Devenu en quelques semaines le grand espoir du tennis tricolore, tout s’agite maintenant autour de Moïse Kouamé, et la Fédération Française de Tennis a bien l’intention de tout mettre en place pour que le projet prenne de l’ampleur.
Le premier acte a été de valider la position d’entraîneur de Richard Gasquet. Pour le moment, c’est Laurent Raymond, connu de tous pour son grand professionnalisme, qui complète le dispositif. Il est d’ailleurs présent à Pau sur le challenger organisé par Jérémy Chardy.
Cependant, après l’annonce de la séparation entre Giovanni Mpetshi Perricard et Emmanuel Planque, il se dit que la mission de Laurent Raymond serait ponctuelle et que ce serait sûrement Emmanuel qui pourrait donc compléter le staff aux côtés de Gasquet comme mentor.
Affaire à suivre…
Publié le mardi 10 février 2026 à 10:26