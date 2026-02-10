Devenu en quelques semaines le grand espoir du tennis trico­lore, tout s’agite main­te­nant autour de Moïse Kouamé, et la Fédération Française de Tennis a bien l’in­ten­tion de tout mettre en place pour que le projet prenne de l’ampleur.

Le premier acte a été de valider la posi­tion d’en­traî­neur de Richard Gasquet. Pour le moment, c’est Laurent Raymond, connu de tous pour son grand profes­sion­na­lisme, qui complète le dispo­sitif. Il est d’ailleurs présent à Pau sur le chal­lenger orga­nisé par Jérémy Chardy.

Cependant, après l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Giovanni Mpetshi Perricard et Emmanuel Planque, il se dit que la mission de Laurent Raymond serait ponc­tuelle et que ce serait sûre­ment Emmanuel qui pour­rait donc compléter le staff aux côtés de Gasquet comme mentor.

Affaire à suivre…