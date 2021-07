Le débat autour du GOAT n’a jamais été autant d’ac­tua­lité. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer cumulent à eux trois 60 titres du Grand Chelem. Le Serbe a rejoint ses deux grands rivaux. Certains osent se mouiller pour dire qui est le meilleur de tous les temps. Le célèbre entraî­neur austra­lien, Darren Cahill, a fait son choix.

« Novak Djokovic est le meilleur de cette géné­ra­tion. Il a battu telle­ment de records dans le tennis. Ce qu’il a été capable de faire face à Rafa et Roger depuis son premier titre en Grand Chelem avec l’Open d’Australie 2008…Nadal et Federer sont deux des plus grands de tous les temps, et Novak a pu les égaler avec 20 Majeurs. Les Grands Chelems sont ce qui compte le plus pour Djokovic. Nous allons conti­nuer de compter les siens parce que ça va conti­nuer », a estimé Darren Cahill, qui ne serait pas si surpris que Novak Djokovic réalise le Golden Slam. Il ne lui reste « plus que » les Jeux Olympiques et l’US Open.