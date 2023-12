Le coach de Jannik Sinner ne perd pas une occa­sion pour faire des compli­ments de son joueur. Il l’a même comparé à des légendes de ce sport pour évoquer son tempé­ra­ment et surtout son mental.

« Sa plus grande vertu est sa capa­cité à s’adapter à tout type de situa­tions et c’est un garçon très mature pour son âge, en ce sens il me rappelle un peu la façon dont Borg et Wilander géraient la pres­sion. Il est toujours souriant, il est très intel­li­gent et compé­titif, en plus de générer une très bonne ambiance partout où il va »