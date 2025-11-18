Darren est un peu le « mentor » du team, celui qui donne les lignes direc­trices du travail à accom­plir. Lors de la confé­rence de presse après la finale, il a donc expliqué la méthode qui a permis à Sinner de pouvoir avoir une arme fatale dans son jeu.

« Le premier coup d’un échange est le plus impor­tant. Vous avez tout à fait raison. Au tennis, on ne maîtrise qu’un seul coup : le service. Jannik et Simone ont réalisé un travail remar­quable ces quatre ou cinq dernières semaines pour peau­finer son service et trouver le rythme et le tempo qui lui ont permis d’aug­menter son pour­cen­tage de premières balles réus­sies. Il ne s’agit pas seule­ment du pour­cen­tage de premières balles. Si ce pour­cen­tage nous préoc­cu­pait vrai­ment, nous lui permet­trions de ralentir son service pour qu’il puisse réussir plus de premières balles. En réalité, il a augmenté sa vitesse de service et place la balle plus près de la ligne, ce qui lui permet de marquer beau­coup plus de points gratuits. Ils ont fait un excellent travail à ce niveau‐là »