Darren est un peu le « mentor » du team, celui qui donne les lignes directrices du travail à accomplir. Lors de la conférence de presse après la finale, il a donc expliqué la méthode qui a permis à Sinner de pouvoir avoir une arme fatale dans son jeu.
« Le premier coup d’un échange est le plus important. Vous avez tout à fait raison. Au tennis, on ne maîtrise qu’un seul coup : le service. Jannik et Simone ont réalisé un travail remarquable ces quatre ou cinq dernières semaines pour peaufiner son service et trouver le rythme et le tempo qui lui ont permis d’augmenter son pourcentage de premières balles réussies. Il ne s’agit pas seulement du pourcentage de premières balles. Si ce pourcentage nous préoccupait vraiment, nous lui permettrions de ralentir son service pour qu’il puisse réussir plus de premières balles. En réalité, il a augmenté sa vitesse de service et place la balle plus près de la ligne, ce qui lui permet de marquer beaucoup plus de points gratuits. Ils ont fait un excellent travail à ce niveau‐là »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 09:50