Cameron Norrie affiche clai­re­ment sa préfé­rence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « J’aimerais l’af­fronter avant de vous donner mon avis sincère, mais pour être honnête, pour le moment je soutiens Alcaraz »

Jean Muller
Jean Muller

Interrogé dans l’émis­sion Nothing Majors, Cameron Norrie a dû choisir entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et s’il reste pour l’ins­tant fidèle à Carlitos, il n’a cepen­dant jamais affronté Jannik.…

« Je n’ai jamais joué contre Sinner. Je me suis beau­coup entraîné avec lui. J’ai vrai­ment envie de jouer contre lui. J’aimerais le faire avant de vous donner mon avis sincère, mais pour être honnête, je soutiens toujours Alcaraz. Je trouve qu’il a plus de variété dans son jeu et j’adore le regarder jouer. Il est telle­ment bon à regarder, c’est mon joueur préféré. Je soutiens donc toujours Alcaraz et je reste fidèle à lui. »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 12:42

