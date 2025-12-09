Interrogé dans l’émis­sion Nothing Majors, Cameron Norrie a dû choisir entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et s’il reste pour l’ins­tant fidèle à Carlitos, il n’a cepen­dant jamais affronté Jannik.…

« Je n’ai jamais joué contre Sinner. Je me suis beau­coup entraîné avec lui. J’ai vrai­ment envie de jouer contre lui. J’aimerais le faire avant de vous donner mon avis sincère, mais pour être honnête, je soutiens toujours Alcaraz. Je trouve qu’il a plus de variété dans son jeu et j’adore le regarder jouer. Il est telle­ment bon à regarder, c’est mon joueur préféré. Je soutiens donc toujours Alcaraz et je reste fidèle à lui. »