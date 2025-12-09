Interrogé dans l’émission Nothing Majors, Cameron Norrie a dû choisir entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et s’il reste pour l’instant fidèle à Carlitos, il n’a cependant jamais affronté Jannik.…
« Je n’ai jamais joué contre Sinner. Je me suis beaucoup entraîné avec lui. J’ai vraiment envie de jouer contre lui. J’aimerais le faire avant de vous donner mon avis sincère, mais pour être honnête, je soutiens toujours Alcaraz. Je trouve qu’il a plus de variété dans son jeu et j’adore le regarder jouer. Il est tellement bon à regarder, c’est mon joueur préféré. Je soutiens donc toujours Alcaraz et je reste fidèle à lui. »
