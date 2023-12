Après avoir comparé Roger Federer et Novak Djokovic, dans une récente inter­view accordée à Tennis 365, l’ac­tuel 18e joueur mondial, Cameron Norrie, a expliqué en quoi Carlos Alcaraz était selon lui un meilleur joueur que Jannik Sinner.

« Je pense que Carlos Alcaraz fera mieux que Jannik Sinner l’année prochaine. J’estime que Carlos a un jeu plus complet. Il bouge mieux que Jannik, a plus de variété sur le coup droit, de meilleurs amor­ties, il volleye mieux et il est plus habile avec le revers coupé. Je dirais donc qu’Alcaraz a fait une meilleure année que Sinner, mais je peux me tromper. »