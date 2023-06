Après avoir révélé qu’il avait pu régler son diffé­rend avec Novak Djokovic suite à leur embrouille sur le tournoi de Rome, Cameron Norrie, lors d’une inter­view avec le Times, a essayé d’ex­pli­quer en quelques phrases ce qui faisait du numéro 1 mondial un joueur extrê­me­ment diffi­cile à vaincre.

« Il est telle­ment diffi­cile à battre. Vous frappez un bon coup, juste sur la ligne, qui devrait être gagnant, et il le ramène toujours. Vous avez donc une autre chance, vous forcez, vous manquez la ligne de peu et le point est perdu. Il vous pousse de plus en plus, à tel point que vous devez jouer à la perfec­tion. C’est diffi­cile de ne pas surjouer quand on a l’im­pres­sion de devoir être parfait. Cela perturbe votre concen­tra­tion et ensuite il ne vous lâche pas. C’est diffi­cile, mais c’est le défi. J’ai regardé sa finale de Roland‐Garros face à Casper Ruud l’autre jour et la même chose s’est produite. L’autre joueur joue bien, il a ses chances, mais il se laisse entraîner à surjouer, à surpresser. Il est inté­res­sant de voir comment Djokovic procède. Plus on joue contre les meilleurs joueurs, plus on apprend. »