Numéro 1 britan­nique, Cameron Norrie est attendu à Wimbledon mais il semble accepter main­te­nant cette situa­tion. Son rêve est d’at­teindre la deuxième semaine du tournoi pour la première fois de sa carrière mais aussi de voir encore plus loin pour sa carrière.

« J’aime voir les jeunes joueurs scander mon nom, voir qu’ils me recon­naissent. J’espère pouvoir être une source d’ins­pi­ra­tion pour certains d’entre eux, même s’il m’a fallu un certain temps pour m’y habi­tuer. Je veux rentrer dans le top 10 à nouveau et je veux faire partie du top 5. De plus, je sais que le chemin est encore long, mais mon objectif ultime est de me rappro­cher du numéro un mondial »