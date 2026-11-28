Décisif lors de la victoire de son pays, la Grande‐Bretagne, face à l’Allemagne d’Alexander Zverev grâce notam­ment à sa victoire contre Jan Lennard Struff, Cameron Norrie n’a pas fait le poids ce samedi contre le numéro 2 espa­gnol, Rafael Jodar, 10e joueur mondial et révé­la­tion incon­tes­table de cette saison 2026.

Interrogé à son sujet en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 52e mondial s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux. Extrait.

Q. Il est clai­re­ment passé de la 170e place au top 10 cette année, ce que prati­que­ment personne n’avait jamais réussi aupa­ra­vant. Pensez‐vous qu’il sera en mesure de prétendre à un titre du Grand Chelem la saison prochaine ?

CAMERON NORRIE : Je ne pense pas, pas encore. Il montre qu’il a le niveau. Son mental est sans doute son plus grand atout. Il est extrê­me­ment concentré. Il apporte en quelque sorte sa propre énergie. Il ne vous laisse pas vrai­ment l’oc­ca­sion de livrer bataille. Il ne dit prati­que­ment rien. Il ne se passe rien pendant le match. On a un peu l’im­pres­sion qu’il vous découpe en morceaux. C’est une façon étrange de jouer, mais elle est unique et ça fonc­tionne bien pour lui.