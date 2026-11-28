Décisif lors de la victoire de son pays, la Grande‐Bretagne, face à l’Allemagne d’Alexander Zverev grâce notamment à sa victoire contre Jan Lennard Struff, Cameron Norrie n’a pas fait le poids ce samedi contre le numéro 2 espagnol, Rafael Jodar, 10e joueur mondial et révélation incontestable de cette saison 2026.
Interrogé à son sujet en conférence de presse d’après match, l’actuel 52e mondial s’est montré particulièrement élogieux. Extrait.
Q. Il est clairement passé de la 170e place au top 10 cette année, ce que pratiquement personne n’avait jamais réussi auparavant. Pensez‐vous qu’il sera en mesure de prétendre à un titre du Grand Chelem la saison prochaine ?
CAMERON NORRIE : Je ne pense pas, pas encore. Il montre qu’il a le niveau. Son mental est sans doute son plus grand atout. Il est extrêmement concentré. Il apporte en quelque sorte sa propre énergie. Il ne vous laisse pas vraiment l’occasion de livrer bataille. Il ne dit pratiquement rien. Il ne se passe rien pendant le match. On a un peu l’impression qu’il vous découpe en morceaux. C’est une façon étrange de jouer, mais elle est unique et ça fonctionne bien pour lui.
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 17:07