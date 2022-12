Le joueur britan­nique s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport en marge de l’ex­hi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite. Cameron a de l’am­bi­tion et il le fait savoir même si certains spécia­listes vont trouver qu’il manque un peu de discernement.

« Tout le monde peut dire qu’il veut être numéro un, mais dans les dernières années que j’ai eues, et le niveau que j’ai donné, je sens que je joue bien au tennis et il y a beau­coup de choses dans lesquelles je peux améliorer mon jeu. Avec certains grands joueurs qui commencent à décliner, il y a beau­coup de possi­bi­lités et d’op­por­tu­nités. Je me sens parmi les meilleurs joueurs du monde, je m’en­traîne avec eux, je gagne et je joue des matchs serrés. Je suis exac­te­ment là où je veux être et je veux y rester. Je suis quel­qu’un qui n’est jamais vrai­ment satisfait »