Invité de l’émission « Nothing Major Show », Cameron Norrie a été invité à trancher entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et le 27e joueur mondial a opté pour l’Espagnol, qu’il a battu trois fois en huit confrontations.
« Je n’ai jamais joué contre Sinner. Je me suis beaucoup entraîné avec lui. J’ai vraiment envie de jouer contre lui. J’aimerais le faire avant de vous donner mon avis sincère, mais pour être honnête, je soutiens toujours Alcaraz. Je trouve qu’il a plus de variété et j’adore le regarder jouer. C’est le joueur que je préfère regarder. Je soutiens donc toujours Alcaraz et je reste fidèle à lui. »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 15:29