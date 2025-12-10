AccueilATPCameron Norrie tranche entre Alcaraz et Sinner : "Je reste fidèle à...
Cameron Norrie tranche entre Alcaraz et Sinner : « Je reste fidèle à lui. C’est le joueur que je préfère regarder »

Baptiste Mulatier

Invité de l’émis­sion « Nothing Major Show », Cameron Norrie a été invité à tran­cher entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et le 27e joueur mondial a opté pour l’Espagnol, qu’il a battu trois fois en huit confrontations. 

« Je n’ai jamais joué contre Sinner. Je me suis beau­coup entraîné avec lui. J’ai vrai­ment envie de jouer contre lui. J’aimerais le faire avant de vous donner mon avis sincère, mais pour être honnête, je soutiens toujours Alcaraz. Je trouve qu’il a plus de variété et j’adore le regarder jouer. C’est le joueur que je préfère regarder. Je soutiens donc toujours Alcaraz et je reste fidèle à lui. »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 15:29

