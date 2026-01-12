« Je peux parfois m’emballer dans certains matchs, mais avec lui, je suis tout simplement bloqué à un moment donné », expliquait Daniil Medvedev au sujet de Learner Tien en novembre dernier. Un sacré compliment venant d’un ancien numéro 1 mondial et vainqueur en Grand Chelem.
Il faut dire que le jeune américain de 20 ans possède un jeu atypique, à l’opposé de ce que l’on peut voir ces dernières années sur le circuit où la puissance et la vitesse dominent. Avec son jeu de gaucher à plat et tout en toucher, il risque d’en faire dérailler plus d’un.
C’est notamment l’avis de l’ancienne joueuse française, Camille Pin, qui voit de plus en plus grand pour l’actuelle 27e mondial.
« Je pense honnêtement que c’est un joueur qui va pouvoir atteindre un dernier carré de Grand Chelem sur dur ou gazon. Je ne vais pas dire ‘l’année prochaine, il va gagner un Grand Chelem’ mais un dernier carré, ça me paraît tout à fait possible. Sur terre battue, moins, parce qu’on voit quand même que c’est un jeu où il a une balle pas forcément très liftée, assez plongeante », a déclaré Pin sur Eurosport.
