« Je peux parfois m’emballer dans certains matchs, mais avec lui, je suis tout simple­ment bloqué à un moment donné », expli­quait Daniil Medvedev au sujet de Learner Tien en novembre dernier. Un sacré compli­ment venant d’un ancien numéro 1 mondial et vain­queur en Grand Chelem.

Il faut dire que le jeune améri­cain de 20 ans possède un jeu atypique, à l’op­posé de ce que l’on peut voir ces dernières années sur le circuit où la puis­sance et la vitesse dominent. Avec son jeu de gaucher à plat et tout en toucher, il risque d’en faire dérailler plus d’un.

C’est notam­ment l’avis de l’an­cienne joueuse fran­çaise, Camille Pin, qui voit de plus en plus grand pour l’ac­tuelle 27e mondial.

« Je pense honnê­te­ment que c’est un joueur qui va pouvoir atteindre un dernier carré de Grand Chelem sur dur ou gazon. Je ne vais pas dire ‘l’année prochaine, il va gagner un Grand Chelem’ mais un dernier carré, ça me paraît tout à fait possible. Sur terre battue, moins, parce qu’on voit quand même que c’est un jeu où il a une balle pas forcé­ment très liftée, assez plon­geante », a déclaré Pin sur Eurosport.