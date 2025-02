En déci­dant de s’ali­gner en Amérique du Sud lors de ce mois de février au lieu de rester en Europe, Alexander Zverev n’a certai­ne­ment pas fait le bon choix.

Fraîchement éliminé de l’ATP 500 d’Acapulco dès le deuxième tour après deux échecs en quarts de finale à Buenos Aires et Rio, l’Allemand n’a rien gagné, ni en termes de points ni en termes de repères pour la suite de la saison.

Pour l’an­cienne joueuse fran­çaise et désor­mais consul­tante pour Eurosport, Camille Pin, c’est une belle occa­sion manquée.

« Zverev, c’est surpre­nant parce qu’il va en Amérique du Sud, tu te dis c’est parce qu’il veut gagner Roland‐Garros. Il y va et il ne se donne pas les moyens. Est‐ce qu’il a pris une grosse garantie ? On ne sait pas mais c’est possible. Et c’est dommage qu’il n’en profite pas pour se dire : ‘Allez, je me mets au taquet, je vais aller cher­cher des matchs compliqués’. »