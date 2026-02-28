Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz continue d’affoler les compteurs et d’impressionner tous les observateurs.
Ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Espagnol de 22 ans.
Carlos has raised the bar and jolted the sport like no other. From Pro level to club level he has brought a new level of chess delivering more not less with a complete style and a winning smile firing quick dips flips drops and pops and most of he ALL just loves to…— Rick Macci (@RickMacci) February 28, 2026
« Carlos a placé la barre très haut et a bouleversé ce sport comme personne d’autre. Jusqu’au niveau professionnel, il a offert toujours plus grâce à un style complet et un sourire gagnant, avec des plongeons, des amorties, des pirouettes et des sauts, et surtout, il adore tout simplement jouer. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 13:26