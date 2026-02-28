Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz continue d’af­foler les comp­teurs et d’im­pres­sionner tous les observateurs.

Ancien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Espagnol de 22 ans.

Carlos has raised the bar and jolted the sport like no other. From Pro level to club level he has brought a new level of chess deli­ve­ring more not less with a complete style and a winning smile firing quick dips flips drops and pops and most of he ALL just loves to… — Rick Macci (@RickMacci) February 28, 2026

« Carlos a placé la barre très haut et a boule­versé ce sport comme personne d’autre. Jusqu’au niveau profes­sionnel, il a offert toujours plus grâce à un style complet et un sourire gagnant, avec des plon­geons, des amor­ties, des pirouettes et des sauts, et surtout, il adore tout simple­ment jouer. »