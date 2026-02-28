Accueil ATP

« Carlos Alcaraz a boule­versé ce sport comme personne d’autre »

Baptiste Mulatier
Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz continue d’af­foler les comp­teurs et d’im­pres­sionner tous les observateurs. 

Ancien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Espagnol de 22 ans. 

« Carlos a placé la barre très haut et a boule­versé ce sport comme personne d’autre. Jusqu’au niveau profes­sionnel, il a offert toujours plus grâce à un style complet et un sourire gagnant, avec des plon­geons, des amor­ties, des pirouettes et des sauts, et surtout, il adore tout simple­ment jouer. »

Baptiste Mulatier

