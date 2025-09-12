AccueilInsolite"Carlos Alcaraz a confirmé à son entourage qu'il était célibataire et qu'il...
« Carlos Alcaraz a confirmé à son entou­rage qu’il était céli­ba­taire et qu’il n’avait pas l’in­ten­tion d’avoir une rela­tion sérieuse », affirme Alberto Guzman, jour­na­liste espagnol

Alors que le New‐York Post a récem­ment révélé que Carlos Alcaraz était en couple avec la manne­quin, Brooks Nader, suite aux propos de la soeur de cette dernière, un jour­na­liste espa­gnol a tenu à démentir cette information. 

Alberto Guzman, dans l’émis­sion « No Somos Nadie », a déclaré : « Ils ne sont pas en couple, ce n’est pas une rela­tion offi­cielle. » Une préci­sion qu’il tien­drait de l’en­tou­rage proche du joueur. « Il a confirmé à son entou­rage qu’il était céli­ba­taire et qu’il n’avait pas l’in­ten­tion d’avoir une rela­tion sérieuse. »

En ce qui concerne les affir­ma­tions de Grace Ann Nader, la sœur de Brooks Nader, le jour­na­liste a conclu : « Peut‐être n’est‐elle pas bien informée. »

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 14:44

