Alors que le New‐York Post a récemment révélé que Carlos Alcaraz était en couple avec la mannequin, Brooks Nader, suite aux propos de la soeur de cette dernière, un journaliste espagnol a tenu à démentir cette information.
Alberto Guzman, dans l’émission « No Somos Nadie », a déclaré : « Ils ne sont pas en couple, ce n’est pas une relation officielle. » Une précision qu’il tiendrait de l’entourage proche du joueur. « Il a confirmé à son entourage qu’il était célibataire et qu’il n’avait pas l’intention d’avoir une relation sérieuse. »
En ce qui concerne les affirmations de Grace Ann Nader, la sœur de Brooks Nader, le journaliste a conclu : « Peut‐être n’est‐elle pas bien informée. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 14:44