Vainqueur en deux sets de Jannik Sinner au cours d’une exhibition très lucrative disputée à Séoul ce samedi, Carlos Alcaraz a tenu à remercier le public sud‐coréen et adresser un petit message à son grand rival.
« Bonjour à tous, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour l’accueil que vous nous avez réservé. J’ai passé d’excellents moments ces derniers jours, j’ai apprécié votre passion et votre « folie sympathique » pour le tennis. Merci d’avoir rendu possible ce match avec Jannik. Nous avons terminé la saison 2025 en jouant l’un contre l’autre et nous commençons celle‐ci encore ensemble. Tu mérites le meilleur et c’est ce que je te souhaite, à toi et à ton équipe. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 15:15