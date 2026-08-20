Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Reste désor­mais à voir dans quel état physique il abor­dera les matchs au meilleur des cinq sets et comment son poignet réagira à l’enchaînement des rencontres.

Mais une chose est certaine : son retour est une excel­lente nouvelle pour le tennis !