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Carlos Alcaraz à l’US Open, la fin du suspens !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Reste désor­mais à voir dans quel état physique il abor­dera les matchs au meilleur des cinq sets et comment son poignet réagira à l’enchaînement des rencontres.

Mais une chose est certaine : son retour est une excel­lente nouvelle pour le tennis !

Publié le jeudi 20 août 2026 à 19:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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