Carlos Alcaraz, à propos de sa rela­tion avec Jannik Sinner : « Je lui envoie parfois des messages. Je lui ai écrit plusieurs fois juste pour prendre de ses nouvelles. Nous avons une rela­tion et une amitié parti­cu­lières en dehors du court »

Lors de son inter­view sur le court après sa défaite face à Jannik Sinner en finale du, Six Kings Slam, l’ex­hi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur sa rela­tion avec son grand rival. Et visi­ble­ment, les deux cham­pions s’en­tendent très bien. 

« Je lui envoie parfois des messages. Je lui ai écrit plusieurs fois juste pour prendre de ses nouvelles. Pour le féli­citer. Comme il l’a dit, nous avons une rela­tion et une amitié parti­cu­lières en dehors du court. Il n’y a pas que la riva­lité sur le court… Les gens pour­raient penser que lorsque deux joueurs s’af­frontent pour remporter de grands titres, ils ne peuvent pas avoir une grande amitié en dehors du court. Nous montrons que c’est possible aussi. »

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 18:11

