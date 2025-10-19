Lors de son interview sur le court après sa défaite face à Jannik Sinner en finale du, Six Kings Slam, l’exhibition organisée en Arabie Saoudite, Carlos Alcaraz a été interrogé sur sa relation avec son grand rival. Et visiblement, les deux champions s’entendent très bien.
« Je lui envoie parfois des messages. Je lui ai écrit plusieurs fois juste pour prendre de ses nouvelles. Pour le féliciter. Comme il l’a dit, nous avons une relation et une amitié particulières en dehors du court. Il n’y a pas que la rivalité sur le court… Les gens pourraient penser que lorsque deux joueurs s’affrontent pour remporter de grands titres, ils ne peuvent pas avoir une grande amitié en dehors du court. Nous montrons que c’est possible aussi. »
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 18:11