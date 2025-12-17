AccueilATPCarlos Alcaraz à son désormais ex-coach, Juan Carlos Ferrero : "Je pense...
Carlos Alcaraz à son désor­mais ex‐coach, Juan Carlos Ferrero : « Je pense que si nos chemins spor­tifs devaient se séparer, cela devait se faire tout là‐haut »

Au moment d’annoncer, à la surprise géné­rale, la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur histo­rique Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz a tenu à lui adresser un message empreint de gratitude.

« Merci d’avoir fait de mes rêves d’en­fant une réalité. Nous avons commencé cette aven­ture alors que je n’étais encore qu’un gamin, et pendant tout ce temps, tu m’as accom­pagné dans un incroyable voyage, sur le terrain et en dehors. J’ai énor­mé­ment apprécié chaque étape fran­chie à tes côtés. Nous avons réussi à atteindre le sommet, et je pense que si nos chemins spor­tifs devaient se séparer, cela devait se faire tout là‐haut (à la première place mondiale, ndlr). Depuis pour lequel nous avons toujours travaillé et que nous avons toujours aspiré à atteindre. Tu m’as fait grandir en tant que sportif, mais surtout en tant que personne. Et j’ap­précie énor­mé­ment d’avoir apprécié le processus. C’est ce que je retiens, le chemin que nous avons parcouru ensemble. Je te souhaite de tout cœur le meilleur pour tout ce qui t’at­tend. Merci pour tout, Juanki ! »

Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 14:02

