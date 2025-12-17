Au moment d’annoncer, à la surprise générale, la fin de sa collaboration avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz a tenu à lui adresser un message empreint de gratitude.
Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) December 17, 2025
Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY
« Merci d’avoir fait de mes rêves d’enfant une réalité. Nous avons commencé cette aventure alors que je n’étais encore qu’un gamin, et pendant tout ce temps, tu m’as accompagné dans un incroyable voyage, sur le terrain et en dehors. J’ai énormément apprécié chaque étape franchie à tes côtés. Nous avons réussi à atteindre le sommet, et je pense que si nos chemins sportifs devaient se séparer, cela devait se faire tout là‐haut (à la première place mondiale, ndlr). Depuis pour lequel nous avons toujours travaillé et que nous avons toujours aspiré à atteindre. Tu m’as fait grandir en tant que sportif, mais surtout en tant que personne. Et j’apprécie énormément d’avoir apprécié le processus. C’est ce que je retiens, le chemin que nous avons parcouru ensemble. Je te souhaite de tout cœur le meilleur pour tout ce qui t’attend. Merci pour tout, Juanki ! »
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 14:02