Officiellement forfait pour la saison de terre battue, dont Roland‐Garros, suite à une bles­sure au poignet appelée téno­sy­no­vite de De Quervain, une inflam­ma­tion de la gaine syno­viale qui recouvre le tendon, Carlos Alcaraz est resté très flou concer­nant la date d’un poten­tiel retour.

Une absence de commu­ni­ca­tion volon­taire qui peut s’ex­pli­quer par la spéci­fi­cité d’une bles­sure diffi­cile à prévoir et à guérir, comme l’a rappelé José Luis Martínez Romero, spécia­liste en chirurgie ortho­pé­dique et trau­ma­to­logie, dans les colonnes du journal espa­gnol, Mundo Deportivo.

« C’est un problème qui se résout par le repos et un trai­te­ment dans de nombreux cas et, en ce sens, il n’y a pas lieu de s’in­quiéter, mais il existe de nombreux types de lésions et, ici, il est évident que nous manquons d’in­for­ma­tions. S’il s’agit d’une téno­sy­no­vite aiguë, la conva­les­cence est estimée entre quatre et six semaines, mais si la bles­sure est ancienne et chro­nique, on peut parler de trois à six mois, ce qui signi­fie­rait devoir dire adieu à la saison en cours », a déclaré le spécialiste.