Officiellement forfait pour la saison de terre battue, dont Roland‐Garros, suite à une blessure au poignet appelée ténosynovite de De Quervain, une inflammation de la gaine synoviale qui recouvre le tendon, Carlos Alcaraz est resté très flou concernant la date d’un potentiel retour.
Une absence de communication volontaire qui peut s’expliquer par la spécificité d’une blessure difficile à prévoir et à guérir, comme l’a rappelé José Luis Martínez Romero, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, dans les colonnes du journal espagnol, Mundo Deportivo.
« C’est un problème qui se résout par le repos et un traitement dans de nombreux cas et, en ce sens, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais il existe de nombreux types de lésions et, ici, il est évident que nous manquons d’informations. S’il s’agit d’une ténosynovite aiguë, la convalescence est estimée entre quatre et six semaines, mais si la blessure est ancienne et chronique, on peut parler de trois à six mois, ce qui signifierait devoir dire adieu à la saison en cours », a déclaré le spécialiste.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 15:05