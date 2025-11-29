AccueilATPCarlos Alcaraz annonce la couleur : "Je veux dépasser Novak Djokovic, mais...
Carlos Alcaraz annonce la couleur : « Je veux dépasser Novak Djokovic, mais 24 titres du Grand Chelem ? Ce n’est pas une blague. C’est un objectif pour la fin de ma carrière »

Thomas S
Par Thomas S

De passage il y a quelques jours sur les ondes de la raison espa­gnole, El Partidazo de Cope, où il est revenu sur le bilan de sa saison 2025, Carlos Alcaraz a égale­ment été inter­rogé sur ses objec­tifs à long terme.

Et comme il l’a toujours déclaré, le numéro 1 mondial veut tutoyer les sommets et les trois monstres de jeu que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. 

« Je veux dépasser Djokovic, mais 24 titres du Grand Chelem ? Ce n’est pas une blague. C’est un objectif pour la fin de ma carrière. Je veux pouvoir m’as­seoir à la même table que Rafa Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. »

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 13:52

