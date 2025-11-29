De passage il y a quelques jours sur les ondes de la raison espa­gnole, El Partidazo de Cope, où il est revenu sur le bilan de sa saison 2025, Carlos Alcaraz a égale­ment été inter­rogé sur ses objec­tifs à long terme.

Et comme il l’a toujours déclaré, le numéro 1 mondial veut tutoyer les sommets et les trois monstres de jeu que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Je veux dépasser Djokovic, mais 24 titres du Grand Chelem ? Ce n’est pas une blague. C’est un objectif pour la fin de ma carrière. Je veux pouvoir m’as­seoir à la même table que Rafa Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. »