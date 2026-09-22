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Carlos Alcaraz annonce la couleur : « Nous ferons tout ce qu’il faudra pour ramener le trophée »

Par
Baptiste Mulatier
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Quatre ans après les adieux de Roger Federer, la Laver Cup, compé­ti­tion co‐créée par le Suisse avec son agent, Tony Godsick, revient à Londres, du 25 au 27 septembre. 

Et alors que la Team World a remporté la dernière édition, ainsi que trois des quatre dernières compé­ti­tions, la Team Europe, dirigée par Yannick Noah, se veut revancharde. 

« Nous ferons tout ce qu’il faudra pour ramener le trophée », a promis Carlos Alcaraz, star de la Team Europe. 

J‑3.

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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