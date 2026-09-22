Quatre ans après les adieux de Roger Federer, la Laver Cup, compé­ti­tion co‐créée par le Suisse avec son agent, Tony Godsick, revient à Londres, du 25 au 27 septembre.

Et alors que la Team World a remporté la dernière édition, ainsi que trois des quatre dernières compé­ti­tions, la Team Europe, dirigée par Yannick Noah, se veut revancharde.

« Nous ferons tout ce qu’il faudra pour ramener le trophée », a promis Carlos Alcaraz, star de la Team Europe.

🗣️🇪🇸 Carlos Alcaraz on the Laver Cup :



“We will do whatever it takes to take the trophy back” pic.twitter.com/mdxpUsjdeA — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 22, 2026

J‑3.