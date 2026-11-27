Alors que le pilote de moto espagnol, Marc Marquez, a annoncé ce vendredi sa retraite à l’issue de cette saison 2026, quelques jours après être devenu une huitième fois champion du monde de moto GP, Carlos Alcaraz a rendu un très bel hommage à son compatriote lors d’une interview accordée à la télévision espagnole en marge de sa participation aux phases finale de la Coupe Davis à Bologne.
« J’ai essayé d’apprendre de lui, et je pense que j’y suis parvenu. Comme je l’ai dit, la manière dont il a fait les choses m’a tellement inspiré : la manière dont il s’est battu, la manière dont il est revenu, sans jamais abandonner, revers après revers, déception après déception », a notamment déclaré Carlos Alcaraz.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.