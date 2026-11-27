Alors que le pilote de moto espa­gnol, Marc Marquez, a annoncé ce vendredi sa retraite à l’issue de cette saison 2026, quelques jours après être devenu une huitième fois cham­pion du monde de moto GP, Carlos Alcaraz a rendu un très bel hommage à son compa­triote lors d’une inter­view accordée à la télé­vi­sion espa­gnole en marge de sa parti­ci­pa­tion aux phases finale de la Coupe Davis à Bologne.

✌️¡De campeón a campeón !@carlosalcaraz confiesa que ha inten­tado aprender siempre de @marcmarquez93 : « Me ha inspi­rado »



👉El murciano desvela que siguió la carrera de Portimao el pasado fin de semana antes de su final de las ATP Finals y la victoria del de Cervera le « ayudó » a… pic.twitter.com/vl3u1j6TXg — Teledeporte (@teledeporte) November 27, 2026

« J’ai essayé d’ap­prendre de lui, et je pense que j’y suis parvenu. Comme je l’ai dit, la manière dont il a fait les choses m’a telle­ment inspiré : la manière dont il s’est battu, la manière dont il est revenu, sans jamais aban­donner, revers après revers, décep­tion après décep­tion », a notam­ment déclaré Carlos Alcaraz.