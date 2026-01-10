AccueilATPCarlos Alcaraz, après sa victoire contre Jannik Sinner : "Nous avons terminé...
Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Jannik Sinner : « Nous avons terminé la saison 2025 en jouant l’un contre l’autre et nous commen­çons celle‐ci encore ensemble »

Vainqueur en deux sets de Jannik Sinner au cours d’une exhi­bi­tion très lucra­tive disputée à Séoul ce samedi, Carlos Alcaraz a tenu à remer­cier le public sud‐coréen et adresser un petit message à son grand rival. 

« Bonjour à tous, je tiens à remer­cier chacun d’entre vous pour l’ac­cueil que vous nous avez réservé. J’ai passé d’ex­cel­lents moments ces derniers jours, j’ai apprécié votre passion et votre « folie sympa­thique » pour le tennis. Merci d’avoir rendu possible ce match avec Jannik. Nous avons terminé la saison 2025 en jouant l’un contre l’autre et nous commen­çons celle‐ci encore ensemble. Tu mérites le meilleur et c’est ce que je te souhaite, à toi et à ton équipe. »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 15:15

