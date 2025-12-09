AccueilATPCarlos Alcaraz, après sa victoire contre Joao Fonseca : "Je n'avais jamais...
ATPExhibition

Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Joao Fonseca : « Je n’avais jamais joué dans un lieu pareil aupa­ra­vant, c’est spécial »

Thomas S
Par Thomas S

-

90

Opposé ce lundi à Joao Fonseca pour un match exhi­bi­tion disputé au Marlins Park, le stade de l’équipe de base­ball de Miami, Carlos Alcaraz, vain­queur sur le fil au super tie‐break (7−5, 2–6, 10–8), a donné son avis après la rencontre sur ce lieu peu ordi­naire pour un match de tennis.

« C’était vrai­ment spécial de jouer avec Joao, car je n’avais jamais joué contre lui aupa­ra­vant. C’était la première fois dans ce magni­fique décor. Je n’avais jamais joué dans un stade de base­ball aupa­ra­vant, c’était vrai­ment spécial. De retour à Miami, les gens apportent toujours une grande énergie. C’est toujours une excel­lente occa­sion et un moment spécial. »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 14:44

Article précédent
La liste d’ins­crip­tion pour l’Open d’Australie est tombée, les Français en force !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.