Opposé ce lundi à Joao Fonseca pour un match exhibition disputé au Marlins Park, le stade de l’équipe de baseball de Miami, Carlos Alcaraz, vainqueur sur le fil au super tie‐break (7−5, 2–6, 10–8), a donné son avis après la rencontre sur ce lieu peu ordinaire pour un match de tennis.
« C’était vraiment spécial de jouer avec Joao, car je n’avais jamais joué contre lui auparavant. C’était la première fois dans ce magnifique décor. Je n’avais jamais joué dans un stade de baseball auparavant, c’était vraiment spécial. De retour à Miami, les gens apportent toujours une grande énergie. C’est toujours une excellente occasion et un moment spécial. »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 14:44