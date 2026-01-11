De passage devant la presse après son match exhibition remporté face à Jannik Sinner en Corée du Sud, Carlos Alcaraz a été interrogé sur un aspect plus tactique de son « duel » contre son grand rival.
Et sans surprise, le numéro 1 mondial n’a remarqué aucun changement dans le jeu de l’Italien, qui s’est bien gardé de ne pas dévoiler de potentiels progrès à seulement une petite semaine du début de l’Open d’Australie.
« J’ai donné le maximum. Je connais très bien Sinner. Des améliorations par rapport à l’année dernière ? À en juger par le match d’aujourd’hui, il était difficile de voir la différence. Je n’ai remarqué aucune différence. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 14:44