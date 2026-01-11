De passage devant la presse après son match exhi­bi­tion remporté face à Jannik Sinner en Corée du Sud, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur un aspect plus tactique de son « duel » contre son grand rival.

Et sans surprise, le numéro 1 mondial n’a remarqué aucun chan­ge­ment dans le jeu de l’Italien, qui s’est bien gardé de ne pas dévoiler de poten­tiels progrès à seule­ment une petite semaine du début de l’Open d’Australie.

« J’ai donné le maximum. Je connais très bien Sinner. Des amélio­ra­tions par rapport à l’année dernière ? À en juger par le match d’au­jourd’hui, il était diffi­cile de voir la diffé­rence. Je n’ai remarqué aucune différence. »