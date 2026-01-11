AccueilATPCarlos Alcaraz, après sa victoire contre Sinner : "Jannik a-t-il fait des...
Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Sinner : « Jannik a‑t‐il fait des amélio­ra­tions dans son jeu par rapport à l’année dernière ? À en juger par ce match, je n’ai remarqué aucune différence »

De passage devant la presse après son match exhi­bi­tion remporté face à Jannik Sinner en Corée du Sud, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur un aspect plus tactique de son « duel » contre son grand rival.

Et sans surprise, le numéro 1 mondial n’a remarqué aucun chan­ge­ment dans le jeu de l’Italien, qui s’est bien gardé de ne pas dévoiler de poten­tiels progrès à seule­ment une petite semaine du début de l’Open d’Australie. 

« J’ai donné le maximum. Je connais très bien Sinner. Des amélio­ra­tions par rapport à l’année dernière ? À en juger par le match d’au­jourd’hui, il était diffi­cile de voir la diffé­rence. Je n’ai remarqué aucune différence. »

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 14:44

