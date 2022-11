Grâce à la défaite de Stefanos Tsitsipas, face à Novak Djokovic lundi soir, et celle de Rafael Nadal contre Auger‐Aliassime ce mardi après‐midi, Carlos Alcaraz est désor­mais certain de finir la saison 2022 à la place de numéro un mondial.

Après être déjà devenu le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire de l’ère Open à l’issue de son sacre à l’US Open le 11 septembre dernier, l’Espagnol de 19 ans va en plus devenir le plus jeune joueur à terminer à cette place en fin d’année.

Un sacré exploit pour celui qui a été contraint de déclarer forfait quelques jours seule­ment avant le Masters à cause d’une bles­sure aux abdo­mi­naux. Cependant, Carlitos se rendra bien à Turin cette semaine afin de rece­voir de la main du président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, le trophée de numéro un mondial 2022.