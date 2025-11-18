AccueilATPCarlos Alcaraz, au bout du rouleau : "Les choses ne se passent...
Carlos Alcaraz, au bout du rouleau : « Les choses ne se passent pas toujours comme prévu et il faut l’accepter »

Officiellement forfait pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne suite à une bles­sure à l’ischio‐jambier contractée lors de la finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz était visi­ble­ment très déçu lors d’une prise de parole sur une chaîné de télé­vi­sion espagnole. 

« Je suis venu ici avec beau­coup d’en­thou­siasme pour la compé­ti­tion, pour jouer pour l’Espagne et la repré­senter en Coupe Davis, mais fina­le­ment, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et il faut l’ac­cepter. Il est temps main­te­nant de rentrer chez moi pour récu­pérer et être prêt pour la pré‐saison, afin de commencer l’année dans les meilleures condi­tions possibles. Je soutien­drai l’équipe depuis chez moi », a déclaré le numéro 1 mondial qui espé­rait aider son pays à décro­cher le septième sala­dier d’argent de son histoire, le premier depuis 2019. 

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 17:27

