Officiellement forfait pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne suite à une bles­sure à l’ischio‐jambier contractée lors de la finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz était visi­ble­ment très déçu lors d’une prise de parole sur une chaîné de télé­vi­sion espagnole.

🗣️« Las cosas no siempre salen como uno quiere… Ahora hay que volver a casa y recu­pe­rarse lo antes posible«



Las pala­bras de Carlos Alcaraz a @telediario_tve tras el anuncio de que no estará en la Copa Davis por culpa de una lesión muscular pic.twitter.com/kqnehMk71p — Teledeporte (@teledeporte) November 18, 2025

« Je suis venu ici avec beau­coup d’en­thou­siasme pour la compé­ti­tion, pour jouer pour l’Espagne et la repré­senter en Coupe Davis, mais fina­le­ment, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et il faut l’ac­cepter. Il est temps main­te­nant de rentrer chez moi pour récu­pérer et être prêt pour la pré‐saison, afin de commencer l’année dans les meilleures condi­tions possibles. Je soutien­drai l’équipe depuis chez moi », a déclaré le numéro 1 mondial qui espé­rait aider son pays à décro­cher le septième sala­dier d’argent de son histoire, le premier depuis 2019.