Officiellement forfait pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne suite à une blessure à l’ischio‐jambier contractée lors de la finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz était visiblement très déçu lors d’une prise de parole sur une chaîné de télévision espagnole.
🗣️« Las cosas no siempre salen como uno quiere… Ahora hay que volver a casa y recuperarse lo antes posible«— Teledeporte (@teledeporte) November 18, 2025
Las palabras de Carlos Alcaraz a @telediario_tve tras el anuncio de que no estará en la Copa Davis por culpa de una lesión muscular pic.twitter.com/kqnehMk71p
« Je suis venu ici avec beaucoup d’enthousiasme pour la compétition, pour jouer pour l’Espagne et la représenter en Coupe Davis, mais finalement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et il faut l’accepter. Il est temps maintenant de rentrer chez moi pour récupérer et être prêt pour la pré‐saison, afin de commencer l’année dans les meilleures conditions possibles. Je soutiendrai l’équipe depuis chez moi », a déclaré le numéro 1 mondial qui espérait aider son pays à décrocher le septième saladier d’argent de son histoire, le premier depuis 2019.
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 17:27